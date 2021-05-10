Son dakika: 6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: 6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu

Son dakika: 6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Adıyaman'da yedikleri yiyeceklerden zehirlenen 6 kişilik aile hastanelik oldu.

Adıyaman'da yedikleri yiyeceklerden zehirlenen 6 kişilik aile hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü civarında oturan 6 kişilik Genç Ailesi, yedikleri yiyeceklerden dolayı zehirlenerek fenalaştı. Mide bulantısı, kusma ve ağrıları olan aile durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalelerin ardından 6 kişiyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. - ADIYAMAN

Son dakika: 6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu
Son dakika: 6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı
Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı
Kafe baskınında şoke eden görüntü...Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi
Kafe baskınında şoke eden görüntü...Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Murat Kurum Ruhsar Pekcan Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Diego Mesut Özil Serdar Aziz Ali Tandoğan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: 6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:01:19. #1.16#

title