Son dakika! 6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! 6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza (2)

18.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:49
Son dakika! 6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza (2)

Son dakika gündem haberi... ÇATI ARASINDA SAKLANDIBursa'da polis ekiplerince kumar oynatılan derneğe yapılan baskında, bir kişinin çatı arasında saklandığı tespit edildi.

ÇATI ARASINDA SAKLANDI

Bursa'da polis ekiplerince kumar oynatılan derneğe yapılan baskında, bir kişinin çatı arasında saklandığı tespit edildi. Çatı arasında sürünürken bulunan şüpheli, kendisine "Kumar insana neler yaptırıyor" diyen polis ekiplerine, "Arkadaşıma borç para almaya gelmiştim" diye cevap verdi. Şüphelinin çatı arasında süründüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Son dakika! 6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza (2)
Son dakika! 6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza (2)
Son dakika! 6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Cansu Dere Şevket Çoruh Serdar Ortaç
Spor Falcao Çağdaş Atan Burak Yılmaz Kylian Mbappe Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! 6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza (2) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:50:50. #1.15#
title