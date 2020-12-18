Son dakika! 6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza (2)

Son dakika gündem haberi... ÇATI ARASINDA SAKLANDIBursa'da polis ekiplerince kumar oynatılan derneğe yapılan baskında, bir kişinin çatı arasında saklandığı tespit edildi.

ÇATI ARASINDA SAKLANDI

Bursa'da polis ekiplerince kumar oynatılan derneğe yapılan baskında, bir kişinin çatı arasında saklandığı tespit edildi. Çatı arasında sürünürken bulunan şüpheli, kendisine "Kumar insana neler yaptırıyor" diyen polis ekiplerine, "Arkadaşıma borç para almaya gelmiştim" diye cevap verdi. Şüphelinin çatı arasında süründüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM