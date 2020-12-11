Son dakika... 56 saat sürecek kısıtlama öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu
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Son dakika... 56 saat sürecek kısıtlama öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu

11.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:36
Son dakika... 56 saat sürecek kısıtlama öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu

Son dakika haber: Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğunum yüzde 67'ye ulaştığı görülürken köprü yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak.

Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 67'ye ulaştığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda Altunizade mevkiinde her iki yönde trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

(Cem Güney Kılıç - Muharrem Çam/İHA)

Son dakika... 56 saat sürecek kısıtlama öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu
Son dakika... 56 saat sürecek kısıtlama öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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