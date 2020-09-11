Son Dakika | 52 Orduspor'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son Dakika | 52 Orduspor'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... TFF 3. Lig 4. grup takımlarından 52 Orduspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Son Dakika | 52 Orduspor'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
11.09.2020 23:53 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:56

TFF 3. Lig 4. grup takımlarından 52 Orduspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda bugün yapılan Kovid-19 test sonuçlarına göre bir futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif vaka tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Bu kişilerin izolasyona alındığı ve gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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