Son Dakika | 52 Orduspor'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberleri... TFF 3. Lig 4. grup takımlarından 52 Orduspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
11.09.2020 23:53 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:56
TFF 3. Lig 4. grup takımlarından 52 Orduspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda bugün yapılan Kovid-19 test sonuçlarına göre bir futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif vaka tespit edildi." ifadesine yer verildi.
Bu kişilerin izolasyona alındığı ve gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA