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Son Dakika: 52 HES'in toplu açılışı yarın

Son dakika haberlerine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 Hidroelektrik Santralin (HES) açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

Son Dakika: 52 HES'in toplu açılışı yarın
04.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:21

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 Hidroelektrik Santralin (HES) açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını sonlandırmak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak enerji faturasını düşürmek için başlattığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. Bu kapsamda 52 baraj ve HES'in işletmeye alınma töreni yarın gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bakan Fatih Dönmez, Bakan Yardımcıları Alparslan Bayraktar, Abdullah Tancan ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz işletmeye alınacak, üretim kapasitesi en yüksek 5 barajın açılış törenine video konferansla katılım sağlayacak.

Son 2 yılda devreye alınan 50 lisanslı baraj ve HES, bin 438 megavat üretim kapasitesine sahipken, 2 lisanssız baraj ve HES, 1 megavat üretim kapasitesine sahip. İşletmeye alınacak 52 barajın toplam kurulu gücü ise bin 439 megavat olacak.AYDEM tarafından Tokat'a yapılan Akıncı HES, Bakan Dönmez'in katılımıyla devreye alınacak. Akıncı HES, 99 megavat (MW) kurulu güç ile yerli ve yenilenebilir enerji üretimi anlayışının en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Cengiz–Özaltın inşaat tarafından Bingöl'e yapılan Yukarı Kaleköy ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES suyun gücünü, sanayiye, hanelere, günlük hayatın kullanımına sunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın da hazır bulunacağı Bingöl'de, Yukarı Kaleköy barajında 199,4 megavat kurulu güçle üretim yapılacak. Aşağı Kaleköy barajında ise rakam 189,02 megavat olacak.

Ünal İnşaat tarafından Ardahan'a yapılan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla devreye alınacak. 62,7 megavatlık kurulu güçle Doğu Anadolu'nun yenilenebilir gücünü temiz enerjiye çevirecek. Limak tarafından Siirt'e yapılan Çetin barajı ve HES'in devreye alınan bölümü 420,1 megavat olacak. Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da hazır bulunacağı Çetin Barajı, 2.5 yılda tamamlandı. Bakanlığın verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 megavata yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü 29 bin 15 megavat.


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Kaynak: DHA

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