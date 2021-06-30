Son Dakika | 5 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı
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Son Dakika | 5 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Son Dakika | 5 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde camide ki elektrik kaçağı nedeni ile bir kişi hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde camide ki elektrik kaçağı nedeni ile bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Alaplı Doğancılar köyü Merkez Cami mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki G.S. isimli çocuk, cami çevresinde açıkta bulunan elektrik kablosuna dokundu. Elektrik kaçağı olduğu ileri sürülen kabloyu dokunduğu anda akıma kapılarak yere yığılan küçük çocuğun yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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