Son dakika... 5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi
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Son dakika... 5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

14.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:01

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi. Durumu güvenlik kamerasından izleyerek şoke olan babası ise öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören iki kardeşten 5 yaşındaki M.U. öğretmeni tarafından darp edildi. Akşamüstü iki çocuğunu da kreşten almaya gelen baba çocuğunun sürekli kafasıyla oynadığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük çocuk ağlamaya başlayınca ablası da M.U.'yu öğretmenlerinin ittirdiğini söyledi. Durum üzerine kreşe dönüp güvenlik kameralarını izleyen baba izledikleri karşısında şoke oldu. Oğluna şiddet uygulayan öğretmeni kreş idaresine şikayet etmesine rağmen beklediği cevabı alamayan baba, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Çocuğun şiddete maruz kaldığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 5 yaşındaki M.U. kaydırağın havuzunda oynarken bir kadın öğretmen tarafından çekilip yere itildiği görüldü.

(Azim Çelik/İHA)

Son dakika... 5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi
Son dakika... 5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi
Son dakika... 5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi
Son dakika... 5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi
Son dakika... 5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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