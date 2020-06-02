Son Dakika: 5 Türk vatandaşı Kahire'den Çorlu'ya getirildi
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Son Dakika: 5 Türk vatandaşı Kahire'den Çorlu'ya getirildi

Son dakika haberi: Türkiye, 5 kişilik Biçer ailesini Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Mısır Kahire'den alarak Çorlu Havaalanına getirdi.

Son Dakika: 5 Türk vatandaşı Kahire'den Çorlu'ya getirildi
02.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:45

Türkiye, 5 kişilik Biçer ailesini Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Mısır Kahire'den alarak Çorlu Havaalanına getirdi.

Mısır'da çalışan ve Türkiye'den yardım isteyen 5 kişilik Biçer ailesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

Mısır Kahire'de tekstil alanında çalışan Veli Biçer ile eşi Kader Biçer korona virüs semptomları gösterince 5 kişilik Biçer ailesinin 18 yaşındaki oğlu Ensar Biçer sosyal medya aracılığı ile Türkiye'ye çağrıda bulunarak yardım istedi.

Veli Biçer, eşi Kader Biçer, çocukları Ensar, Ebrar ve Erva Biçer Kahire'den Cumhurbaşkanlığına ait uçakla alınarak Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi. Buradan da tam donanımlı ambulanslara alınan aile, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Korona virüs semptomları gösteren karı-koca ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Evra'yı (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Havalimanı'na geldi.

Burada sağlık ekiplerince karşılanan Biçer ailesi ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kahire'den getirilen Veli Biçer'in kardeşi Hasan Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, abisinin Türkiye'ye getirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Biçer, abisinin ve ailesinin Türkiye'de sağlığına kavuşmasını beklediklerini dile getirerek, "Yeğenimizin çektiği videoyu sağ olsun herkes internetten paylaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın girişimleriyle abimleri buraya getirmeye karar verdiler. Yengemin durumu biraz ağır abim biraz atlatmış durumda, çocukların durumu daha iyi. Durumu ağır olduğu için buraya getirilmelerini istedik. Orada sağlık bakımından kendilerine bir şey yapmamışlar. Abim ve yengem hep evde kaldı ilaç ve tedavi olmadan. Biz de mecburen buraya gelmeleri için müracaat ettik" dedi.

Hasan Biçer, "Allah'a şükürler olsun. Çok şükür böyle bir Cumhurbaşkanımız var ne mutlu bize. Diğer ülkelerde yaşanan perişanlıkları gördük. İnsanların yüzüne bakmıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan ve abimin buraya gelmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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