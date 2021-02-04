Son dakika! 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
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Son dakika! 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

04.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:45
Son dakika! 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

Bir son dakika haberine göre MARDİN'de Eren -5 Operasyonu kapsamında Kerboran kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda bulunan teröristlerin kullandığı 7 sığınak ve toprağa gömülü olarak tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

MARDİN'de Eren -5 Operasyonu kapsamında Kerboran kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda bulunan teröristlerin kullandığı 7 sığınak ve toprağa gömülü olarak tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kerboran kırsalında sürdürülen Eren-5 Operasyonu kapsamında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çoban Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 7 depo ve sığınakta EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca toprağa gömülü olarak tuzaklanmış 1,5 kilo plastik patlayıcı, kablo ve elektrikli fünye tespit edildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınaklar ve tuzaklanmış EYP imha edildi.

 


Son dakika! 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
Son dakika! 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
Son dakika! 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
Son dakika! 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
Son dakika! 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
Son dakika! 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
Son dakika! 5 Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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