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Son Dakika | 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 5 katlı binanın çatısından düşen Makbule Cansız (45), yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 5 katlı binanın çatısından düşen Makbule Cansız (45), yaşamını yitirdi. Olay, saat 16.00 sıralarında Karasu ilçesi İncilli Mahallesi, Plaj Caddesi'nde meydana geldi. Karasu ilçe merkezinde oturan Makbule Cansız, iddiaya göre, 5 katlı binanın çatısına çıktı. Makbule Cansız, henüz bilinmeyen nedenle bulunduğu yerden düştü. Kadının düştüğünü görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Makbule Cansız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Makbule Cansız'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, soruşturma devam ediyor.

Son Dakika | 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Son Dakika | 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Son Dakika | 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

Son Dakika | 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 katlı binanın çatısından düşen kadın, feci şekilde can verdi

5 katlı binanın çatısından düşen kadın, feci şekilde can verdi
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Haber: Son Dakika | 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Haberler
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