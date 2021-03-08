Son dakika... 5 katlı binanın çatısında yarı çıplak intihara kalkıştı, polis vazgeçirdi

TOKAT'ta, 5 katlı binanın çatısında üzerindeki kıyafetleri çıkarıp, atlayacağını söyleyen Ü.Ö. (36), polis ekiplerince yarım saatte ikna edilerek, indirildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, kent merkezinde Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen Ü.Ö., 5 katlı binanın çatısında, kıyafetlerini de çıkararak, intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler tarafından yarım saat süren ikna çabaları sonunda çatıdan indirilen Ü.Ö., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

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Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı