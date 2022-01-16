Son Dakika | 5'inci kattan düştü, yaşam savaşı veriyor; o anlar kamerada (2) - Haberler
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Son Dakika | 5'inci kattan düştü, yaşam savaşı veriyor; o anlar kamerada (2)

Son Dakika | 5'inci kattan düştü, yaşam savaşı veriyor; o anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KURTARILAMADIAntalya'da 5'inci kattaki dairelerinin balkonundan düşen Yakup E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANTALYA (DHA) - KURTARILAMADI

Antalya'da 5'inci kattaki dairelerinin balkonundan düşen Yakup E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yakup E.'nin cenazesi, morga götürüldü.


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Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gelişmesine göre KURTARILAMADIAntalya'da 5'inci kattaki dairelerinin balkonundan düşen Yakup E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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