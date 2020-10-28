Son dakika! 5 ilde 208 kişi yurt ve pansiyonlarda izolasyon altında tutuluyor
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Son dakika! 5 ilde 208 kişi yurt ve pansiyonlarda izolasyon altında tutuluyor

28.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:14
Son dakika! 5 ilde 208 kişi yurt ve pansiyonlarda izolasyon altında tutuluyor

Son dakika haberleri: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 208 kişi yurt ve pansiyonlarda izolasyon altında tutuluyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 208 kişi yurt ve pansiyonlarda izolasyon altında tutuluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele Türkiye'de etkin şekilde sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler hayata geçirilirken, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklar tarafından gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da Kovid-19 salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Karantina sürecini evde geçirmesi gerekirken dışarıda bulunanlar, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek 112 Acil Servis ekiplerince yurt ve pansiyonlara getiriliyor. Vakanın pozitif ya da temaslı olması durumuna göre vatandaşlar, yurt veya pansiyonun farklı bloklarına yerleştiriliyor.

Bu kapsamda söz konusu bu kentlerde yapılan denetimlerde Gaziantep'te 127, Malatya'da 26, Kahramanmaraş'ta 22, Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da ise 17 kişi karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle yurt ve pansiyonlara yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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