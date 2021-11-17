Son dakika: 5 büyüklüğündeki deprem anı lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika: 5 büyüklüğündeki deprem anı lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

DÜZCE (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son dakika: 5 büyüklüğündeki deprem anı lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: 5 büyüklüğündeki deprem anı lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: 5 büyüklüğündeki deprem anı lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı

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