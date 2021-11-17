Son dakika: 5 büyüklüğündeki deprem anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
DÜZCE (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.