Son dakika haberi: 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 2 YARALI
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Son dakika haberi: 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADANA'da özel halk otobüsü, 2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

ADANA'da özel halk otobüsü, 2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Özelçi yönetimindeki 01 M 0890 plakalı yolcu minibüsüne, yolcu almak için yolun sağına yanaştığı sırada Hakan A. idaresindeki 01 J 0213 plakalı özel halk otobüsü hızla arkadan çarptı. Otobüsün önüne alıp, yaklaşık 20 metre sürüklediği minibüs, yol kenarında park halindeki bir minibüs ile 2 otomobile daha çarptı. 5 araçlı zincirleme kazada, minibüs sürücüsü Ramazan Özelçi ve minibüsteki yolcu Ayşenur Ceylan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, cadde üzerindeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Otobüs şoförünü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 2 YARALI
Son dakika haberi: 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 2 YARALI
Son dakika haberi: 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 2 YARALI
Son dakika haberi: 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 2 YARALI
Son dakika haberi: 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 2 YARALI
Son dakika haberi: 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 2 YARALI
Son dakika haberi: 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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