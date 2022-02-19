Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama - Haberler
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Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Ömer Koç - Güncel
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Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama

Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ'ta, piyasa değeri 2 milyon lira olan 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, piyasa değeri 2 milyon lira olan 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hapın, bugüne kadar kentte tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, şehirde yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürülmek istendiğini söyledi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun talimatıyla kurulan özel ekibin çalışmasında, kimlikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı. Takibin ardından özel harekat polisleriyle birlikte 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerde ve şüphelilerin araçlarındaki aramalarda, piyasa değeri 2 milyon lira olan 43 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

TELEVİZYONUN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik köpeği Alfi'nin de kullanıldığı operasyonda, 1 evdeki aramada hapların bir kısmı televizyonun içine gizlenmiş halde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu hapın bugüne kadar kentte tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama

Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama

Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama

Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama

Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama

Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama

Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama

Son dakika... 43 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyona 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Haberler

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