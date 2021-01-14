Son dakika! 4 yaşındaki oğlunun fare zehri kattığı sütten zehirlenen anne taburcu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! 4 yaşındaki oğlunun fare zehri kattığı sütten zehirlenen anne taburcu oldu

14.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:42
Son dakika! 4 yaşındaki oğlunun fare zehri kattığı sütten zehirlenen anne taburcu oldu

Son dakika haberleri... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oyun oynarken içine fare zehri kattığı sütten içen ve zehirlenen 4 yaşındaki çocuk ve kardeşinin ardından annesi de tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oyun oynarken içine fare zehri kattığı sütten içen ve zehirlenen 4 yaşındaki çocuk ve kardeşinin ardından annesi de tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan hamile anne Z.Y. taburcu edildi.

Anne ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlçede dün Karadoruk Mahallesi'nde 4 yaşındaki M.K.Y, oyun oynarken hamile olan annesi Z.Y'nin hazırladığı süte fare zehri karıştırmış, sütten içen M.K.Y. ile iki yaşındaki kardeşi B.Y. ve annesi zehirlenmişti.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve çocukları ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, M.K.Y. ile kardeşi B.Y. burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilmiş, anne Z.Y. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı Kim Kardashian
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın İsmail Kartal
Tüm Haberler Kar İzmir Ankara Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! 4 yaşındaki oğlunun fare zehri kattığı sütten zehirlenen anne taburcu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:56:55. #1.14#
title