Son dakika: 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da evinin camını silerken dengesini kaybederek 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da evinin camını silerken dengesini kaybederek 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre stajyer Avukat Berrin Akça (23), oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evin camlarını silerken düştü. Akça'nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Stajyer avukat olduğu öğrenilen Akça'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Akça'nın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı