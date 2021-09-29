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Son dakika: 4 otomobil zincirleme kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: 4 otomobil zincirleme kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika haberler: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 38 FV 158, 58 NP 430, 34 DUZ 510 ve 38 PS 281 plakalı otomobiller alt geçit girişinde zincirleme kaza yaptı. Kazada 38 FV 158 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan otomobiller de çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika: 4 otomobil zincirleme kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika: 4 otomobil zincirleme kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika: 4 otomobil zincirleme kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika: 4 otomobil zincirleme kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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