Son Dakika | 4 kişiyi öldürmüştü, 4 kez müebbet cezası aldı

Son dakika haber... 4 kişiyi öldürmüştü, 4 kez müebbet cezası aldı Sivas'ta sevdiği kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısına her bir mağdur için ayrı ayrı 4 müebbet hapis cezası verildi.