Son Dakika | 4 kişinin öldüğü olayda komşular konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | 4 kişinin öldüğü olayda komşular konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren şahsın intihar ettiği olayda silah seslerini duyan komşular, önce çocukların torpil patlattıklarını düşündüklerini sonrasında ise dışarı çıktıklarında dehşet verici olayı öğrendiklerini ifade etti.

Afyonkarahisar'da eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren şahsın intihar ettiği olayda silah seslerini duyan komşular, önce çocukların torpil patlattıklarını düşündüklerini sonrasında ise dışarı çıktıklarında dehşet verici olayı öğrendiklerini ifade etti.

Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasındaki ismi öğrenilmeyen şahıs kayınpederini sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdükten sonra gittiği evde kayınvalidesi ve eşini vurdu. Ardından tekrar sokağa çıkan şahıs bu defa aynı tabanca ile çenesinin altından kendisini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan kayınvalide yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kocasının silahından çıkan mermiler ile vurulan eşi ise evde öldü.

Olayın ardından yaşadıklarını gazetecilere anlatan komşulardan Melike İzmir, silah seslerini önce çocukların patlattıkları torpil sesi sandıklarını kaydederek, "Biz olayı görmedik ama 4 silah sesi geldi. Çocuklar torpil patlatıyor sandık. 15 dakika sonra ambulans geldi ceset torbasının çıktığını gördük. Ölen kişinin kızı ile arkadaştım ama aile üyelerini tanımıyordum. Ailenin 2 çocuğu vardı, bir kız bir erkek" diye konuştu.

Öte yandan, olayda ölen şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam ederken, saldırının gerçekleştiği olayda evin mutfak camına isabet eden kurşunlar ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

(Gökten Ceylan/İHA)

Son Dakika | 4 kişinin öldüğü olayda komşular konuştu
Son Dakika | 4 kişinin öldüğü olayda komşular konuştu
Son Dakika | 4 kişinin öldüğü olayda komşular konuştu
Son Dakika | 4 kişinin öldüğü olayda komşular konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Mustafa Destici Bülent Tüfenkci
Magazin Alişan Gülben Ergen Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | 4 kişinin öldüğü olayda komşular konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 21:11:47. #1.14#

title