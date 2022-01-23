4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'da girdikleri ev ve iş yerlerinden elektronik eşya, altın ziynet eşyası ve para çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da girdikleri ev ve iş yerlerinden elektronik eşya, altın ziynet eşyası ve para çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy'de birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma açıldı. Yapılan inceleme sonucu hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 28 Aralık-11 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 6 hırsızlık olayının aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ümit O.'nun (21) daha önceden 10 kez, Alpay İ.'nin (21) 34 kez, Yusuf B.'nin (23) 23 kez, Murat Y.(21), Murat Y.'nin (19) 11 kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin girdikleri ev ve işyerlerinden dizüstü bilgisayarlar, altın ziynet eşyaları, cep telefonları ve kontak anahtarını buldukları bir otomobili çaldıkları tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.