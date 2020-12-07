Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada

07.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:02

Son dakika haberlerine göre (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada Bursa'da bir apartmanın içerisindeki motosikleti çalan hırsız, kameralar tarafından görüntülendi.

(BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada

BURSA - Bursa'da bir apartmanın içerisindeki motosikleti çalan hırsız, kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kısıtlamaya rağmen sokakta gezen 20-25 yaşlarındaki genç, bir apartmanın kapısının aralık olduğunu fark etti. Apartmana giren şüpheli, yaklaşık 4 dakika sonra apartmanda kilitli olan 16 RGB 21 plakalı motosikleti çalarak hızla kaçtı.

Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Sabah saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını fark eden F.K. ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada
Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada
Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada
Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika | - Hırsız ihbarı Bursa Polisi'ni harekete geçirdi- Camdan girip kapıdan çıktılar, ama hırsız bulamadılar
Son Dakika | - Hırsız ihbarı Bursa Polisi'ni harekete geçirdi- Camdan girip kapıdan çıktılar, ama hırsız bulamadılar
Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Ivana Sert Jennifer Lopez
Spor Sörloth Sinan Gümüş Ersun Yanal Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Aralık Diyarbakır Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 10:02:52. #1.15#
title