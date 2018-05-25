Son Dakika! Putin'den S-400 ve Savaş Uçağı Çıkışı: Erdoğan'a Baskı Yapmak Onu Cesaretlendirir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor, aksine bu, onu cesaretlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SEÇİM YAPMA HAKKINA SAHİPTİR"

Putin, "Savaş uçağı temini noktasında Türkiye seçim yapma hakkına sahip. Fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir. " dedi.

"ERDOĞAN'A BASKI ARAÇLARINI KULLANARAK SONUÇ ELDE ETMEK ÇOK ZOR"

Putin, "Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor, aksine bu, onu cesaretlendirecektir" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE S-400 İLE DÜNYANIN EN İYİ SİSTEMİNİ ALMAYA KARAR VERDİ"

Putin, "Türkiye, NATO üyesi olarak S-400 sistemleri ile en gelişmiş ve abartmadan söylüyorum sınıfında dünyanın en iyi sistemini almaya karar verdi." diye konuştu.