Son dakika... 37 kaçak cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibine gözaltı
Son dakika gündem haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir şekerleme dükkanında kaçak 37 cep telefonu ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
19.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:55
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir şekerleme dükkanında kaçak 37 cep telefonu ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde şekerleme satışı yapılan iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis, iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 37 cep telefonu ele geçirdi.
Kaçak cep telefonu satışı yaptığı iddiasıyla iş yeri sahibi gözaltına alındı.
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Kaynak: AA