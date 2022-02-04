Son Dakika! 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 2022 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge sorununu ortadan kaldırmak için çalışma programı hazırladıklarını açıkladı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bilgin, hazırlanan çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini belirtti. Bilgin, bu süreçlerin ardından yılın ilk 6 ayında, en geç mayıs – haziran ayında Meclis'e intikal ettirileceğini ifade etti.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatın değişmesine neden oluyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması halinde sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın artış gerçekleşecek. Bunun yanı sıra emekli maaşında da artış meydana gelecek.

Ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi birçok memuru kapsayacak.

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