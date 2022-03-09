Son dakika 3. sayfa: 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandıSAMSUN Samsun'da 1 çocuk babası kasap 350 lira alacağını vermeyen arkadaşının evinin kapısına elinde bıçakla gidince polis tarafından gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandı

SAMSUN Samsun'da 1 çocuk babası kasap 350 lira alacağını vermeyen arkadaşının evinin kapısına elinde bıçakla gidince polis tarafından gözaltına alındı. Parasını vermeyen şahsı 'öldüreceğini' sevk edildiği mahkemede de söyleyen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada kasap olarak çalışıp işten yeni ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası M.Ö.(27), kendisinden aldığı 350 lira borç parayı vermediği gerekçesiyle arkadaşı B.R.'nin evinin kapısına elinde bıçakla gitti. Kapıyı çalmasına rağmen evde bulunan arkadaşının açmaması üzerine M.Ö. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşının kendisine yanlış yaptığını söyleyen M.Ö., poliste ve sevk edildiği Samsun Adliyesindeki savcıda 'arkadaşını 'öldüreceğini' tekrarladı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.Ö. mahkemede de 'arkadaşını öldüreceğini' tekrarlayınca tutuklanmasına karar verildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son dakika 3. sayfa: 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: 350 lira alacağı için kapısına bıçakla gittiği arkadaşını öldüreceğini söyleyince tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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