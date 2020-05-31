Son dakika... 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
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Son dakika... 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

Son dakika haberine göre Yeşilay Van Şube Başkanı Hakan Durğun, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, "O nefes sana lazım olacak" hatırlatmasında bulundu.

Son dakika... 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
31.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:00

Yeşilay Van Şube Başkanı Hakan Durğun, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, "O nefes sana lazım olacak" hatırlatmasında bulundu.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bir açıklama yapan Yeşilay Van Şube Başkanlığı yetkilileri, "O nefes sana lazım olacak" sloganıyla bir de film hazırlattı. Filmde herkesi sigarasız bir yaşama davet eden Yeşilay, ayrıca tütün ve tütün ürünleri kullanımının bireysel ve toplumsal yıkıcı zararlarına dikkat çekti. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet eden Yeşilay Van Şube Başkanı Hakan Durğun, "Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi korona virüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştık. Şimdi normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla 'O nefes sana lazım olacak' diyoruz. TÜİK'in Türkiye sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz" dedi.

Tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için "O nefes sana lazım olacak" sloganıyla bir film hazırladıklarını dile getiren Durğun, "Filmde umuda ve geleceğe odaklanan kurum; sokaklarda, parklarda sevdikleriyle ve aileleriyle zaman geçiren insanları ekrana taşırken, rahat nefes alabilmek için sigarayı bırakmaları gerektiğini vurguluyor" ifadelerine yer verdi.

Yeşilay'ın tütün bağımlılığı ile mücadelede hız kesmediğini vurgulayan Durğun, "Yeşilay sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüyor. Sağlık Bakanlığı ile birlikte 'Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma' kampanyasını başlatan kurum, 'Yeşil Dedektör' uygulaması ile dumansız hava sahasına katkı sağlıyor; ihlallerin önüne geçilmesi konusunda katkı sunuyor. 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' kampanyasıyla korona virüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlayan Yeşilay, salgın döneminde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne gelen 10 bini aşkın çağrıya yanıt verdi. Bu anlamda 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün ülkemize ve insanlara hayırlı olmasını diliyor, herkesi dumansız bir yaşama davet ediyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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