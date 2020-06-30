Son dakika! 300 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü Bir son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 300 dönümlük ekili buğday küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi, Çakmaklı Mahallesi ve Ambar Mahallesi'ni birleştiren arazide çıktı. Buğday ekili arazide, bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çiftçiler de traktörlerle yangının büyümesini önlemeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle söndürüldü.Yangında, 300 dönümlük ekili buğday zarar gördü.

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Kaynak: DHA