Son dakika: 30 Ağustos, Şehitkamil'de coşkuyla kutlandı
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Son dakika: 30 Ağustos, Şehitkamil'de coşkuyla kutlandı

Son dakika: 30 Ağustos, Şehitkamil'de coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Vadi Park'ta organize edilen program, her yaştan katılımcının büyük ilgisini gördü.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Vadi Park'ta organize edilen program, her yaştan katılımcının büyük ilgisini gördü. Programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katılım sağladı.

Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şehitkamil Vadi Park'ta kutlama programı organize etti. Şehitkamil Sanat Merkezi eğitmenleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser verdi. Seslendirilen şarkılara ellerinde bayraklarla eşlik eden katılımcılar, ışıklı lazer gösterisini heyecanla takip ettiler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yoğun ilgi gören programda kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Programda katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"99 yıl önce bu toprakları vatan olarak bize bırakmak üzere hayatlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin manevi huzurunda hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben, öncelikle tüm alkışlarınızı ekip arkadaşlarım için rica ediyorum. Burada icracı olan hocalarımız, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde görev yapan hocalarımız. Şehitkamil Belediyesi olarak sizlerin emanetini en düzgün şekilde ve yerinde kullanabilmek adına kendi imkanlarımızla bu etkinlikleri yaptık. Burada ses düzenini sağlayan teknik ekibimizden, bu organizasyonun organizatörlüğünü yapan Kültür Müdürlüğümüzden her kademedeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben, bugün programımıza katılım gösterdiğiniz için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." - GAZİANTEP

Son dakika: 30 Ağustos, Şehitkamil'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: 30 Ağustos, Şehitkamil'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: 30 Ağustos, Şehitkamil'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: 30 Ağustos, Şehitkamil'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: 30 Ağustos, Şehitkamil'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: 30 Ağustos, Şehitkamil'de coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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