Son Dakika | 3 yıldır aranan şahıs yakalandı
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Son Dakika | 3 yıldır aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | 3 yıldır aranan şahıs yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 yıldır "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 yıldır "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hibe Mahallesi baraj yolu üzerinde yapılan uygulamada 3 yıldır "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.E. (34) yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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