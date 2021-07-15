Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 gram toz esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 gram toz esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kozlu ilçesi Örencik köyünde A.S., D.M., B.D. ve B.A. adlı şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şahısların bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada 45 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yer Adana! Uyuşturucu bağımlısı genç kız engelli kardeşine, anne ise muhabirlere saldırdı
Yer Adana! Uyuşturucu bağımlısı genç kız engelli kardeşine, anne ise muhabirlere saldırdı
Son dakika... Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti
Son dakika... Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti
Tatil hayaliyle yola çıkmışlardı! Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti, arkadaşı yıkıldı
Tatil hayaliyle yola çıkmışlardı! Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti, arkadaşı yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Kadir Doğulu Sertab Erener
Spor Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:55:15. #1.15#

title