Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta feci kaza: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta feci kaza: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı

23.11.2020 19:50 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:54
Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta feci kaza: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Ereğli-Zonguldak yolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada 1'i bebek 4 kişi ağır yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi, Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli ve Zonguldak'taki hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan 1 yaşındaki Öykü Hilal Tekin ve araç sürücüsü Yadigar Eroğlu hastanede hayatlarını kaybederken, ağır yaralanan bebeğin annesi G.T. (24) ve Ş.T.'nin (53) tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta feci kaza: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta feci kaza: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta feci kaza: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta feci kaza: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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