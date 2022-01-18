Son dakika 3. sayfa: Zehir tacirlerine operasyon - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Zehir tacirlerine operasyon

Son dakika 3. sayfa: Zehir tacirlerine operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren KOM Şubesi ekipleri, Uzunköprü Habip Hoca Mahallesi'nde D.D. ve U.S. evlerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 48.04 gram bonzai, 8.32 gram metamfetamin, 0.07 toz esrar, 1.51 gram skunk, bir ecstasy hap,12 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam bong aparat ve bir adet uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi.

Operasyonda D.D. ve U.S. isimli iki zanlı, Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında gözaltına alındı. - EDİRNE

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haber

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