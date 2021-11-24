Yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kişi sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

ADANA (İHA) - Adana'da bir kişi sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.P sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin kendisine tabancayla ateş etmesi sonucunda yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sol ayağından yaralanan K.P'yi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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