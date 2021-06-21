Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'da küçük uçak düştü: 2 ölü
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Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'da küçük uçak düştü: 2 ölü

Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'da küçük uçak düştü: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer alan Pygros kentinde küçük uçak düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada uçağın pilotu ve yanındaki yolcunun hayatını kaybettiğini aktarırken, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Hava kulübünün yöneticisi George Prevezanos yerel basına yaptığı açıklamada, uçağın Yunanistan'ın batısındaki Messolonghi kasabasından havalandığını ve uçuş planına göre Mora Yarımadası'nın batısı üzerinde kısa bir uçuştan sonra Messolonghi'ye geri döneceğini ifade etti. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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