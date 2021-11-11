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Son dakika 3. sayfa: Yüksekova kuş cennetindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Yüksekova kuş cennetindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Bir son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığında çıkan yangın yer yer devam ediyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığında çıkan yangın yer yer devam ediyor.

Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığında bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek zorlu çalışmaları Nehil Sazlığının dört bir tarafından devam ederken, bataklığın yoğun olduğundan dolayı ekipler ilerlemekte zorlanıyor.

İtfaiye ekipleri gece gündüz çalışırken, yangının yer yer devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

Son dakika 3. sayfa: Yüksekova kuş cennetindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika 3. sayfa: Yüksekova kuş cennetindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika 3. sayfa: Yüksekova kuş cennetindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika 3. sayfa: Yüksekova kuş cennetindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika 3. sayfa: Yüksekova kuş cennetindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika 3. sayfa: Yüksekova kuş cennetindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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