Son dakika haber... Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: Tabanca ile başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: Tabanca ile başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet ile yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen husumetlisine bıçakla saldıran şahıs, başından tabanca ile vurulması neticesinde yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet ile yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen husumetlisine bıçakla saldıran şahıs, başından tabanca ile vurulması neticesinde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çınartepe Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Çelenk (33), motosikletiyle yüksek sesle müzik dinlediği ileri sürülen husumetlisi Erdi M'yi (24) ikaz etti. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Gökhan Çelenk, Erdi M.'ye bıçakla saldırdı. Erdi M., ise kendisine bıçakla saldıran Gökhan Çelenk'in başına tabanca ile ateş etti. Çelenk, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Gökhan Çelenk, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelenk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Son dakika haber... Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: Tabanca ile başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber... Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: Tabanca ile başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber... Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: Tabanca ile başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber... Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: Tabanca ile başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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