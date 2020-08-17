Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil birden çarptı: 1 ölü
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Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil birden çarptı: 1 ölü

Son dakika haberine göre Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil birden çarptı: 1 ölü Silivri D-100 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki gence önce ticari bir araç çarptı, Yere savrulan genç adama arkadan gelen 2 araç daha çarptı.

17.08.2020 01:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 02:18

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil birden çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Silivri D-100 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki gence önce ticari bir araç çarptı, Yere savrulan genç adama arkadan gelen 2 araç daha çarptı. Şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam 21: 00 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Parkköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki Umut Opuz'a seyir halindeki ticari bir taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan gence arkadan gelen 2 araç daha çarptı. Araçlardan biri olay yerinden kaçarken diğer iki araç sürücüsü durumu sağlık görevlileri ve Polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği tespit etti.

Genç adamın cenazesi nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika 3. sayfa: Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil birden çarptı: 1 ölü

Kaynak: İHA

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