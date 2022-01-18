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Yolda kalan araç sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Yolda kalan araç sürücülerin imdadına trafik polisleri yetiştiUŞAK Uşak'ta etkili olan kar yağışının ardından trafikte zor anlar yaşayan sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti.

UŞAK (İHA) - Yolda kalan araç sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti

UŞAK Uşak'ta etkili olan kar yağışının ardından trafikte zor anlar yaşayan sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti.

Uşak'ta gece saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah şiddetini arttıran kar yağışı, şehir merkezinde yaklaşık 10 santimetre yüksekliğe kadar ulaştı. Ana arterler ve işlek caddelerde buzlanmadan kaynaklı eksiği bulunan araçlar kaymadan kaynaklı yolda kalırken, sürücülerin imdadına ise trafik polisleri yetişti. Yoğun bir şekilde çalışan ekipler trafiği açma çalışmasının yanı sıra yolda kalan araçları iterken araç sürücülerine de ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Yolda kalan araç sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti

Yolda kalan araç sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti

Yolda kalan araç sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti

Yolda kalan araç sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti

Yolda kalan araç sürücülerin imdadına trafik polisleri yetişti

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Tragger, Uşak, kar, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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