Son dakika 3. sayfa: Yola çıkan eşekler kazaya neden oldu Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, yola çıkan başı boş eşekler hem kazaya neden oldu hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Adıyaman'da, yola çıkan başı boş eşekler hem kazaya neden oldu hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Atatürk Bulvarı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında başı boş olan iki eşek trafiğe inerek sürücülere zor anlar yaşattı. Ani frenlerin tutulduğu yolda her iki eşek koşuşturup durdu. Maddi hasarlı kazaya da neden olan eşekler vatandaşlar tarafından yoldan çıkarılarak boş araziye gönderildi. - ADIYAMAN Kaynak: İHA