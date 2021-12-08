Son dakika 3. sayfa: Yaya geçidindeki öğrencilere dehşeti yaşatan 3 şahıs gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Yaya geçidindeki öğrencilere dehşeti yaşatan 3 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Yaya geçidindeki öğrencilere dehşeti yaşatan 3 şahıs gözaltına alındı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisenin önünden otomobiliyle geçen ve yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan öğrencilerle tartışıp onları yaralayan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Yaya geçidindeki öğrencilere dehşeti yaşatan 3 şahıs gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisenin önünden otomobiliyle geçen ve yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan öğrencilerle tartışıp onları yaralayan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi 4101 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünden geçen Ali Ş. (21), Hasan T. ve Garip Can Ç. isimli 3 şahıs, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan öğrencilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine Ali Ş., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Efe U.(17), Osman Ç.ve Ümit K. isimlerindeki 3 öğrenciyi yaraladı. Daha sonra diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 öğrenciyi yaralayan şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına altı. Şahısların jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: Yaya geçidindeki öğrencilere dehşeti yaşatan 3 şahıs gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa: Yaya geçidindeki öğrencilere dehşeti yaşatan 3 şahıs gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa: Yaya geçidindeki öğrencilere dehşeti yaşatan 3 şahıs gözaltına alındı

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İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Son Dakika Haberleri

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