Son dakika 3. sayfa: Yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... - Yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı Van ve Hakkari'de yürütülen eş zamanlı yasadışı bahis operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

- Yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

VAN - Van ve Hakkari'de yürütülen eş zamanlı yasadışı bahis operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yasadışı bahis soruşturma dosyası kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan projeli çalışmalar neticesinde betabol.com ve retina2021.com siteleri üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, elde ettikleri geliri banka hesaplarına, kripto para hesaplarına aktardıkları ve paravan şirket üzerinden araç alımı yaptıkları tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Van ve Hakkari ilinde yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 16 cep telefonu, 20 sim kart, 7 bilgisayar ve 10 banka kartı ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen; 1 daire, 7 araç, 72 adet banka hesabı ile 4 adet kripto para hesabına bloke, şerh işlemleri başlatılmıştır. Kanuna ve hukuka aykırı her türlü bireysel ya da örgütlü faaliyetlerle mücadeleyi kendisine şiar edinen Türk Polis Teşkilatı olarak bundan böyle de her türlü suçla ve suçluyla mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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Son dakika 3. sayfa: Yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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