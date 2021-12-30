Son Dakika | Yangında hayatını kaybeden 3 çocuk için DNA testi yapıldı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldığı, kimlik tespitinin ardından cenazelerin defnedileceği öğrenildi.

Yangın, 24 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'ta bulunan bir evde çıkmıştı. Talat Menderes'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, 3 kardeş hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemede çocukların Talha Menderes (3) ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes (1,5) oldukları belirlendi.

DNA TESTİ YAPILDI

Bayındır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kardeşlerin kimlik tespiti için aileden kan örneği alınarak DNA testi yapıldığı belirtildi. DNA testi sonuçların çıkmasının ardından 3 kardeşin Bayındır'da toprağa verileceği öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)