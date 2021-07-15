Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
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Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı

Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Siirt kent merkezinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Siirt kent merkezinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü.

Olay, kent merkezi Çal Mahallesi Şeyh Hazin Caddesinde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumali Özgür'e ait olan evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Özgür'ün itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yanan evde bulunan bir adet Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadığı görüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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