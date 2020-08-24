Son dakika 3. sayfa: Yanan depo havadan görüntülendi
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Son dakika 3. sayfa: Yanan depo havadan görüntülendi

Son dakika habere göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir süpermarketin deposunda çıkan ve yaklaşık 2 saattir ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangın havadan görüntülendi.

Son dakika 3. sayfa: Yanan depo havadan görüntülendi
24.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:29

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir süpermarketin deposunda çıkan ve yaklaşık 2 saattir ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangın havadan görüntülendi.

Yangın Sabah saatlerinde Serdivan ilçesinde bulunan bir süpermarkete ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hızla yayılarak büyüdü. Alevleri kendi çabalarıyla söndürmeyen depo yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangını itfaiye ekipleri söndürmek için yaklaşık 2 saattir çalışmalarını sürdürüyor. Depodan yükselen alevler ise drone ile havadan görüntülendi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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