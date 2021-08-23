Son dakika 3. sayfa: Van'da 'şok ev' operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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Son dakika 3. sayfa: Van'da 'şok ev' operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Son dakika 3. sayfa: Van'da 'şok ev' operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'da polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok eve yapılan operasyonda, 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Van'da polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok eve yapılan operasyonda, 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde 2 katlı bir binanın arka duvarının üzerine brandayla örülen ve 'şok ev' olarak adlandırılan sağlıksız yere gizlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Saniye saniye görüntülenen operasyonu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın polis helikopterinden takip etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık taramasının ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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