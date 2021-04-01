Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı
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Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde jandarma ekipleri, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'in Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde jandarma ekipleri, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde 2 kişinin üzerinde 10 gram toz esrar, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde 1 şahsın üzerinde 1 fiş ve 5 gram metamfetamin, Anamur ilçesine bağlı Ovabaşı Mahallesinde ise 2 şahsın üzerinde 5 gram kubar esrar ile 1 bong diye tabir edilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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