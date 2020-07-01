Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahmece tutuklandı.
01.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:21
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahmece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.A., polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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Kaynak: İHA